Jednoduchá čerešňová torta

Potrebujeme:

350 g čerešní (asi zavárané)

50 g hladkej múky

5 lyžíc kakaa

100 g kryštálového cukru

5 bielkov

štipka soli

pol balíčka vanilínového cukru

1 lyžica práškového cukru

Postup:

- Múku s kakaom preosejeme do misy s polovicou kryštálového cukru. V druhej mise vyšľaháme bielky so soľou na tuhý sneh. Postupne doň pridáme zvyšný kryštálový a vanilínový cukor a vyšľaháme, až sa začne lesknúť. Do snehu preosejeme múčnu zmes a metličkou zľahka zamiešame. Cesto preložíme do tortovej formy vyloženej papierom na pečenie a vrch uhladíme a rozložíme naň vykôstkované čerešne.

- Tortu pečieme 20 až 25 minút v rúre vyhriatej na 180 stupňov Celzia. Po upečení vyberieme z rúry, uvoľníme z formy a necháme vychladnúť. Pred podávaním nakrájame a pocukrujeme.