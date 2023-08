V horúcich letných mesiacoch túžime všetci po osviežujúcom úteku od každodenných povinností a prežití nezabudnuteľných zážitkov. Často sa nám v mysli zjavujú vzdialené destinácie s exotickými plážami a azúrovým morom, no nie vždy musíme cestovať na druhý koniec sveta, aby sme okúsili krištáľovo čistú vodu.

Dolné Hodrušské jazero

V malebnom údolí Štiavnických vrchov, neďaleko obce Hodruša Hámre, sa rozprestiera krásne a priehľadné Hodrušské jazero, známe aj ako Dolný Hodrušský tajch. Toto umelo vytvorené jazero je zapísané do Zoznamu kultúrneho dedičstva UNESCO. Pôvodne vzniklo najmä pre potreby baníctva, keďže voda z jazera bola využívaná na pohon banských zariadení. Na prvý pohľad vás zaujme nielen svojou čistotou, ale aj krásnou okolitou prírodou.

Zdroj: Autor, Archív MT Biker Hodruša-Hámre

V lete je to ideálne miesto na výlet, kde môžete objavovať nové krásy, relaxovať a užívať si chvíle s blízkymi. Aj napriek tomu, že sa jedná o prírodný skvost, prístup do vody je povolený, čo ho robí vhodnou destináciou pre rodiny s deťmi. Okrem plávania sa tu môžete aj člnkovať alebo obdivovať krásy jazera z vodného bicyklu. Pre tých, ktorí by tu radi zostali dlhšie, sa neďaleko jazera nachádza kemp. Nájdete tu aj športové ihrisko, stánky s občerstvením a lesné chodníčky, ktoré sú vhodné na turistiku v každom ročnom období.