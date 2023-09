Potrebujeme



- 1 stredne veľká červená repa

- 1 a 1/2 šálky ryže Arborio

- 4 šálky zeleninového vývaru

- 1 malá cibuľa

- 2 strúčiky cesnaku

- 1/2 šálky bieleho vína (voliteľné)

- 1/2 šálky strúhaného parmezánu

- 200 g syra feta nakrájaného na malé kúsky

- 2 lyžice olivového oleja

- soľ a čierne korenie

- 1 lyžička sušeného tymianu

Postup



V hlbšej panvici alebo hrnci rozohrejeme olivový olej na strednom ohni. Pridáme cibuľu a cibuľu nakrájané nadrobno a opražíme dozlatista. Medzitým v druhom hrnci zohrejeme zeleninový vývar. Do panvice s cibuľou a cesnakom pridáme červenú repu. Miešame a dusíme pár minút, kým repa trochu zmäkne. Potom pridáme ryžu a premiešame. Ak používame biele víno, nalejeme ho do ryže a necháme odpariť. Potom postupne pridávame po menších množstvách teplý vývar a miešame. Tento proces opakujeme približne 20 minút, kým ryža nie je mäkká. Medzitým ochutíme rizoto soľou, korením a tymianom. Keď je ryža hotová, vmiešame nastrúhaný parmezán a kúsky syra feta. Rizoto by malo byť krémové, ale nie príliš husté. Ak je potrebné, pridáme ešte trochu vývaru alebo vody, aby sme dosiahli požadovanú konzistenciu. Pred podávaním môžeme rizoto ozdobiť čerstvými bylinkami a ešte trochou syra feta.