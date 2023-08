Vodnár

Ponuky vám nevyhovujú. Práca i kolegovia sa zdajú nudní, no vďaka tomu máte zaistený bežný život. Prv než sa rozhodnete pre rozmar, myslite na dôsledky, ktoré to spustí. S peniazmi nakladajte hospodárne, neskôr sa to ukáže ako veľmi prospešné.

Motto týždňa: „Kto uráža iných, zvádza vnútorný boj a vybral si najhorší spôsob riešenia.“

Ryby

Pozor na reakcie a rozhodnutia, rušia vás vonkajšie udalosti a môžu mať na svedomí neželané rozhodnutia. Ak sa im chcete vyhnúť, urobte krok späť od názorov iných ľudí. Verte intuícii a využite skúsenosti. Neriaďte sa vkusom iných, ale svojím. Kúpite si, čo sa vám hodí a páči.

Motto týždňa: „Je lepšie byť osamelým vlkom ako obľúbenou ovcou.“

Baran

Hoci toto obdobie praje oddychu, vaše aktivity sú tiež dôležité. Zábava sa vždy dá presunúť na iný termín. Nepríjemnosti nikdy neprídu len tak, finančne nepredvídané udalosti vás prinútia konať. Ak máte finančné starosti, zisťujte jadro problému.

Motto týždňa: „Niekedy sa skvelé veci v živote začnú diať, až keď sa naučíš hovoriť nie.“

Býk

Teraz sa nemáte čoho obávať, máte dostatok času na všetko. Chvályhodný zámer môže prekaziť ktosi, kto to nevidí z rovnakej perspektívy ako vy. V otázke peňazí ste odhodlaní byť opatrní a chcete dosiahnuť ciele. Ak vás niekto obviní z lakomosti, neberte ho vážne, je to manipulácia.

Motto týždňa: „Tomu, kto chce odísť, otvor dvere dokorán.“