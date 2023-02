Vodnár

Nefantazírujte o plánoch do budúcnosti, realizujte ich. Týždeň je priaznivý, tak sa dajte do práce a začnite si všímať efekty úsilia. Priateľstvá, rodina i láska vyžadujú pozornosť. Vyskúšajte pár prístupov k niečomu a zistíte, čo je pre vás skutočne dobré.

Motto týždňa: „Buď odvážna. Hoci nie si, tak to hraj. Nikto nepozná rozdiel.“

Ryby

Budete na tom lepšie, keď urobíte kompromis s niekým z rodiny, so šéfom či s inou osobou, ktorá má autoritu. Keď sa situácia trochu zmierni, predstavte jej svoje očakávania a potreby. Vedzte, že nie všetko bude zlé. To, čo definitívne pochopíte, vás posunie.

Motto týždňa: „Ak niekedy skloníš hlavu, nech je to len preto, že obdivuješ svoje topánky.“

Baran

V ničom to nepreháňajte. Ak pocítite fyzickú alebo psychickú záťaž – odpočívajte. Len oddýchnuté a zregenerované telo je schopné pracovať efektívnejšie a kreatívnejšie. Nehľaďte do minulosti. Svoje myšlienky nasmerujte na osobu, ktorej by ste sa mali ospravedlniť.

Motto týždňa: „Lev a tiger sú možno silnejší, ale vlk nevystupuje v cirkuse.“

Býk

Dostanete veľmi dôležitú správu, ktorá príde v pravý čas. Po jej prijatí sa pustite s vervou do práce. Ak máte akékoľvek pochybnosti, neváhajte. Konečné efekty budú úžasné a dobré, len treba zariskovať. Je tu čas zmeny k lepšiemu, začínate pozitívny cyklus.

Motto týždňa: „To najlepšie sa obvykle začína nečakane.“