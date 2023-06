Vodnár

Zamyslite sa nad udalosťami, ktoré sa vo vašom živote vyskytli. K nákupom pristupujte opatrne, aby ste znížili riziko zbytočného zmätku. Iba múdre správanie rozhodne o úspechu. Dokonale viete, ako sa v istej situácii zachovať, čo povedať, ako a či sa oplatí vstúpiť do akéhokoľvek biznisu.

Motto týždňa: „Občas urob to, čo je výhodné pre teba, a nie to, čo je najlepšie pre iných.“

Ryby

Pred časom ste podnikli čosi nové, čo zabralo veľa času. Teraz sa už situácia upokojí a získate viac voľného času, venujte ho rodine a oddychu. Domov je vaším útočiskom a oporou, tu nájdete čas na premýšľanie. Ak počúvnete intuíciu, máte veľkú šancu na úspech.

Motto týždňa: „Všetko, čo si stratila kvôli úprimnosti, bolo to, čoho si sa potrebovala zbaviť.“

Baran

Obmedzenia, ktorým ste čelili, konečne zmiznú. Do budúcnosti hľaďte rozumným spôsobom. Prídete na to, že vám chýba sloboda a prejav. Urobte všetko pre to, aby sa vaše myšlienky a plány naplnili. Ak potrebujete pomoc, hľadajte človeka so skúsenosťami.

Motto týždňa: „Ak človek vie viac než ostatní, stáva sa osamelým.“

Býk

Hoci preferujete leňošenie a romantiku, pomaly riešte i obyčajnejšie, bežné záležitosti, najmä tie, ktoré sa týkajú rodiny. Váš život sa uberá zabehnutými koľajami, no vo veciach lásky môže nastať viac zmien. Je na vás, či tieto zmeny budú prospešné alebo nie.

Motto týždňa: „Všetko sa dá vysvetliť, bohužiaľ, nie všetkým.“