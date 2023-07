Vodnár

Ste pred situáciami, ktoré vyžadujú istý pragmatizmus a dávku jednoduchosti, tak ukončíte sériu problémov. Napraví to váš biznis a ušetrí čas. Sústreďte sa na to podstatné. Financie vyžadujú seriózny pohľad a potrebujú drastickú modernizáciu.

Motto týždňa: „Šťastie príde tam, kde nájde dobré srdce a krásnu dušu.“

Ryby

Napredujete a všetko ide ľahko. Ak sa náhodou ukáže problém, máte vhodné riešenie. Pozor na reakcie, osvojte si postoj, ktorý nikoho nenahnevá. Ak vám ktosi z minulosti niečo ponúkne, rozmýšľajte. Finančný sektor funguje, vaša činnosť je zisková.

Motto týždňa: „Niekedy stačí stretnúť jediného človeka a život sa úplne zmení.“

Baran

Hoci máte nové vzrušujúcejšie plány, séria udalostí vás vyzýva pozorne sledovať súčasný biznis. Hlavu máte v oblakoch a unikajú vám detaily, ktoré vás vyjdú draho. Premýšľajte, ak nechcete ostať na chvoste. S financiami narábajte múdro, ak ste realisti, odrazíte sa rýchlo.

Motto týždňa: „Ak chceš mať najkrajšiu ženu, obleč ju do lásky.“

Býk

Kariérny rozvoj je istý, no vyrušujú vás ľudia, ktorí vám hádžu polená pod nohy. Nehovorte hneď, čo si myslíte, voľte jemnejšie slová. Tým sa konflikty kaziace náladu upokoja a život bude príjemnejší. Financie sa tiež topia ako sneh na slnku, buďte šetrnejší.

Motto týždňa: „Som zodpovedná za to, čo poviem, no nie som zodpovedná, ako to pochopíš.“