Vodnár

Čelíte zotrvačnosti doma i v práci. Aktivity neurýchlia vývoj situácie, len uhasia negatívne aspekty. Prospešné je nezasahovať. Sledovaním diania získate prv uzavreté informácie, opravte si názor o situácii ako celku a prehodnoťte ju. Čo sa zdalo nesprávne, sa ukáže úplne inak. Viac komunikujte s tými, ktorých potrebujete.

Motto týždňa: „Život je hra a ja neprehrávam.“

Ryby

Nemôžete sa spoľahnúť na podporu tých, ktorí vám pomáhali. Dôvodom je, že napriek upozorneniam nepočúvate. Váš bežný komunikačný kanál je narušený. Pozor, kde si vymieňate informácie. Dôležité je menej hovoriť. Pamätajte, že najdôležitejšie je počúvať, ako hovoriť, pýtať sa či odpovedať.

Motto týždňa: „Majáky nebehajú po mori, aby zachraňovali lode. Len pevne stoja a žiaria.“

Baran

Pocítite nárast schopností, ukážete sa ako vládca myšlienok, najmä ak neodmietnete zložité diskusie. Neproduktívnej kritiky sa zdržte a vaši odporcovia to vzdajú. S autoritou v spoločnosti môžete zaujať veľké množstvo ľudí smerom, ktorý ste si vybrali. Stačí využiť situáciu, vo všetkom máte voľnú ruku.

Motto týždňa: „Ak máš sen, choď za ním. On sám za tebou nepríde.“

Býk

Sú náznaky chcieť niečo nové, nezvyčajné, exotické, no teraz je to nedosiahnuteľné. V nestabilnom stave ľudia robia hlúposti a strácajú tvár, čo je nebezpečné. V skutočnosti je hlavným problémom plachosť, predsudky či osobný postoj. Môžete robiť všetko, čo nie je zakázané, so zákonom by ste ani nepriamo nemali žartovať.

Motto týždňa: „Môžeš mať len výhovorky alebo výsledky. Nikdy nie oboje.“