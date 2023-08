Vodnár

Partner ukáže novú tvár alebo v jeho kariére príde prielom. Situácia sa bude rýchlo vyvíjať. Prioritou je stabilita a pohodlie. Hľadanie ďalšieho zdroja príjmu je korunované úspechom, prichádza séria šťastia. Živá komunikácia je nutná; bez nej je pokrok nemožný.

Motto týždňa: „Buď tou najlepšou verziou seba samej.“

Ryby

Vyjasní sa v mnohých oblastiach života. Obnovíte staré plány, narušené vzťahy a uzavriete resty. Zbavíte sa bremena minulosti a začnete žiť inak. Pozor na veľkú kritiku maličkostí. Rozlišujte férové ​​poznámky od hlúpych tvrdení. Práce bude veľa, čo zlepší finančnú situáciu.

Motto týždňa: „Miluj, keď si pripravená.“

Baran

Zvýši sa riziko konfliktov, náladu môžete ospravedlňovať čímkoľvek, no emočné rozhodnutia sú chybné. Všetky výhody a nevýhody sú zjavné na prvý pohľad, nič sa nedá skryť. Triezvo posúďte situáciu ako celok. Táto línia vám ušetrí problémy a opäť sa vzchopíte.

Motto týždňa: „Tolerancia nie je ľahostajnosť, ale múdra viera, že i ten druhý môže mať pravdu.“

Býk

Jeseň láka dobrodružstvom v láske, prejavte viac aktivity a bude to vzájomné. Všímajte si dianie, vďaka tomu zostavíte plán konania a navždy sa zbavíte negatívnych postojov. V kariére sú pozitívne zmeny, no nebude to jednoduché. Zmeňte prístup k práci.

Motto týždňa: „Jediná osoba v riadení tvojho šťastia si ty.“