Vodnár

Úspech prichádza ústnym podaním alebo jasnými nápadmi. Dobrá nálada a optimizmus posilnia blízke vzťahy. Motivácia k práci, projektom a k zdraviu sa zvýši. Túžite vyniknúť doma i v práci, bude toho veľa, robte všetko vlastným tempom. Týždeň prináša zodpovednejší a realistickejší prístup k peniazom a majetku.

Motto týždňa: „V očiach je napísané to, čo by povedalo srdce, keby malo ústa.“

Ryby

Ste sebavedomí, asertívni a pripravení urobiť zmeny, čo je víťazná kombinácia. Cítite sa ako v ohni s tvorivou energiou a načasovanie je skvelé. Vesmír žiada, aby ste istým spôsobom dospeli a plnili si povinnosti. Pozornosť venujte detailom. Učte sa, čo vám v živote funguje a ktorých návykov je nevyhnutné zbaviť sa.

Motto týždňa: „Čím je človek starší, tým menej stojí o intrigy, prázdne slová a falošných ľudí.“

Baran

Vystúpenie z pozadia, získanie pozornosti, rozhodovanie a napredovanie, to všetko sú teraz silné témy. Chopíte sa ich a robíte dojem. Váš život bude menej uponáhľaný, nalejete viac energie do domáceho života. Problémy doma zametené pod koberec už vyžadujú riešenie. Doma to bude rušné a energické.

Motto týždňa: „Šťastie je o radosti zo všetkého, čo máš.“

Býk

Odpustenie a porozumenie vás posunú ďalej, lepšie pochopíte starý problém. Je čas deliť sa o nápady, učiť sa, spájať a cítiť nadšenie pre svoje záujmy. Bude to rušné, občas aj napäté, ak podľahnete pokušeniu uponáhľať veci. Využite nadšenie, odvahu a zároveň bagatelizujte zhon a netrpezlivosť.

Motto týždňa: „Neotáčaj sa, všetko je pred tebou.“