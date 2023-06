Vodnár

Vedú vás skvelé nápady, no, žiaľ, dostávajú sa do konfliktu s ľuďmi, ktorí lipnú na svojom presvedčení. Scény nepomôžu, znížte tón a snažte sa im porozumieť. Praktickými návrhmi odídu ťažkosti. Finančne nie vždy stíhate. Nie je to prekliatie, ale príležitosť prejsť na úsporný režim.

Motto týždňa: „Neboj sa vetra, dažďa či búrky, boj sa zlých a zákerných ľudí.“

Ryby

Profesionálny život získava na pohode a komforte, dostanete väčšiu zodpovednosť. Rozmýšľate, či to zvládnete. Teraz nie je čas pochybovať o sebe a o svojom talente. Ste na svojom mieste a všetko je v poriadku. Vo financiách si nenechajte radiť od nikoho.

Motto týždňa: „Zo štítov sa dá vidieť veľa, z vesmíru ešte viac. Najviac uvidíš a pochopíš, keď si na kolenách.“

Baran

Máte charizmu, ktorá priťahuje ľudí podporujúcich vaše úsilie. Využijete i to, že niektorí podľahnú vášmu kúzlu. V eufórii nezabudnite na malé detaily, tie rozhodnú. Financie sú už menej očarujúce, urobte audit a pristupujte k nim vážnejšie. Tým získate všetko, čo chcete.

Motto týždňa: „Niekedy musíme počúvať rozum, aby sme si zachránili srdce.“

Býk

Váš rozvoj i práca sú v poriadku. Musíte však prijať rozhodnutia osoby, s ktorou nemáte rovnaké názory. Ak sa dostanete do konfliktu, pokazíte si biznis. Vnímajte túto osobu ako spojenca. Tak neposilníte nepriateľské akcie. Financie sú zatiaľ v poriadku, kým nerozbehnete extravagantné míňanie.

Motto týždňa: „Nemusíš byť dokonalá, stačí mať dušu plnú obyčajnej ľudskej lásky.“