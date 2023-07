Koláč pre lenivých

Potrebujeme:

3 hrnčeky cukety postrúhanej nahrubo

3 hrnčeky hladkej múky

1 hrnček oleja

1 balíček prášku do pečiva

3 vajcia

1 hrnček práškového cukru

1 lyžička sódy bikarbóny

lyžica kakaa

práškový cukor na posypanie

Postup:

Cuketu umyjeme, očistíme a spolu so šupou postrúhame na hrubšom strúhadle. V mise zmiešame cuketu spolu s preosiatou múkou, olejom, práškom do pečiva, rozšľahanými vajcami, cukrom a so sódou bikarbónou. Cesto rozdelíme na dve časti a jednu zmiešame s lyžicou kakaa.

Na hlbší plech najprv vylejeme svetlé cesto, navrch nalejeme kakaové cesto a pomocou vidličky vytvoríme mramorovanie. Pečieme vo vyhriatej rúre doružova. Upečený koláč posypeme práškovým cukrom.