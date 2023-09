Podkrovie – tajomné, zabudnuté a roky podceňované, dnes sa vracia do priazne ako miesto plné nekonečných možností. Šikmé steny, trámy a stĺpy už nie sú prekážkou, ale pozvánkou k tvorivému mysleniu. Zoznámte sa s trikmi, ktoré vám umožnia tieto zdanlivo problematické architektonické prvky premeniť na jedinečné ozdoby vášho interiéru.

Šikmé steny vytvoria v spálni osobitú atmosféru

Ste jedným z tých šťastlivcov, ktorí si môžu hore vychutnávať dodatočný priestor a navyše, po jeho vyčistení, v ňom objavili skvelé trámy? Využite trámy ako prirodzený prvok dekorácie – zaveste na ne svetelné reťaze, ktoré zvýšia útulnosť vašej aranžácie. Náš nápad? Vytvorte si v podkroví spálňu, ktorá bude mať dušu! Využite šikmé steny na stvorenie útulného kútika pre posteľ. Ak je miestnosť mimoriadne nízka, vzdajte sa rámu postele a položte na rošt iba matrac.



Predstavujeme si spálňu v štýle boho: na matrac položte mäkké farebné vankúše, pridajte bohato zdobený koberec a pufy. Nezabudnite na farby: vašu pozornosť by mali upútať v prvom rade zelená, modrá, zlatistá a burgundská. Ako nočné stolíky využite staré kufre alebo knihy poukladané na sebe. Ak je váš krov umiestnený na podmurovke, namiesto nočných stolíkov inštalujte police: uložte do nich fotografie v rámčekoch, náladové sviečky a určite zelené prvky – rastliny. Tieto, okrem prinesenia živého akcentu, naplnia vašu spálňu v podkroví životodarným kyslíkom a očistia vzduch od toxínov.

Vytvorte si priestor na spoločné trávenie času

Miestnosť v podkroví môže byť tiež skvelým miestom na trávenie času s rodinou a priateľmi. Napríklad Američania radi prerábajú svoje pivnice na párty jaskyne alebo menej reprezentatívne obývacie izby – nič nebráni tomu, aby ste si tento nápad uplatnili vo svojom podkroví tiež.



Bez ohľadu na to, koľko štvorcových metrov máte k dispozícii, môžete v podkroví vytvoriť skvelé miesto na spoločnú zábavu a oddych. Pod šikmými stenami postavte pohodlný gauč alebo rohovú sedačku a vedľa priestranný konferenčný stolík (taký, na ktorom sa dajú pohodlne hrať stolové hry). Ak je miestnosť príliš nízka na to, aby v nej bol TV stolík s televízorom, stavte na projektor a filmy premietajte na protiľahlej stene.

Detská izba plná mágie

Detská predstavivosť nemá žiadne hranice a práve preto podkrovie sa môže stať pre vaše dieťa kráľovstvom nekonečných dobrodružstiev. Architektonické prvky typické pre tento priestor sú ideálnym miestom na stavbu tajných úkrytov: využite šikmé steny na montáž zábavných políc na knihy a hračky alebo posteľ. Trámy môžu poslúžiť ako miesto na zavesenie hamaky, kresla typu kokón alebo hojdacieho kresla. Aj v tomto prípade sú skvelým riešením modulové nábytky – posteľ, stôl, skrinky – všetko môžete prispôsobiť potrebám a fantázii vášho dieťaťa.



Máte v izbe málo miesta pre základný nábytok? Otvorte brány svojej kreativite! Posteľ nemusí vždy stáť pri stene: možno by stálo za to, postaviť ju... do stredu! Ak nie je miesto na nočný stolík, originálnym nápadom môže byť postavenie komody tak, aby sa opierala chrbtom o záhlavie postele. Vďaka tomu vznikne ďalší odkladací priestor a na vrchu komody si mladý majiteľ izby bude môcť svoje najpotrebnejšie veci pohodlne odložiť. Možnosti sú nekonečné!