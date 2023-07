Baklažánová nátierka s pistáciami

Použiť môžete aj píniové oriešky. Zdroj: Archív NMH

2 lyžice olivového oleja, 50 g cibule, 700 g baklažánu, mleté čierne korenie,400 g paradajok, 70 g pražených mletých pistácií, soľ

Postup:

Paradajky sparíme vriacou vodou, schladíme, ošúpeme, zbavíme jadierok a nakrájame nadrobno. Baklažán nakrájame na malé kocky a osolíme. Cibuľu ošúpeme a nakrájame nadrobno.

Na panvici rozpálime olej, na ktorom opečieme cibuľu dosklovita. Pridáme vyžmýkaný baklažán a krátko podusíme. Do zmesi pridáme paradajky a korenie.

Znížime teplotu a zmes za občasného premiešania povaríme do zhustnutia. Podľa potreby dochutíme soľou. Do hotovej nátierky vmiešame pistácie.

Nátierka z cukety

Máte problém, čo s cuketami? Skúste nátierku. Zdroj: Archív NMH

50 ml olivového oleja, 1 cibuľa, 2 strúčiky cesnaku, 300 g cukety, 1 lyžica paradajkového pretlaku, zmes korenia na pizzu, 42 g droždia

Postup:

Cibuľu a cesnak ošúpeme a najemno nakrájame. Na rozpálenom oleji prudko opečieme cibuľu a cesnak. Pridáme jemne nastrúhané cukety a podusíme. Do zmesi vmiešame pretlak a dochutíme korením.

n Kocku droždia vložíme do veľkej naberačky, ktorú do polovice ponoríme do vriacej vody. Keď sa droždie rozpustí, vmiešame ho do cuketového základu a podľa potreby dosolíme. Pred podávaním necháme vychladnúť.

Brokolicová nátierka

Potrebueme:

300 g brokolice, 2 strúčiky cesnaku,3 lyžice kyslej smotany, 2 lyžice majonézy, soľ, mleté čierne korenie

Postup:

Brokolicu rozoberieme na ružičky, očistíme a dáme variť do vriacej osolenej vody. Po uvarení mäkkú a ešte horúcu brokolicu najemno nasekáme a necháme vychladnúť.

Cesnak ošúpeme a pretlačíme. V miske zmiešame so smotanou, s majonézou a cesnakom. Ochutíme soľou a korením.

Do smotanovej zmesi zamiešame brokolicu a necháme odstáť v chladničke. Nátierku podávame s tmavým chlebom alebo pečivom.