Vstupom do vysokohorského prostredia sa menia prírodné podmienky a silu prírody netreba podceniť.

Leteckí záchranári zachraňovali Alexa, ktorý utrpel vážne poranenie a bolo nutné u neho zahájiť po prílete kardiopulmonálnu resuscitáciu. Po preložení na palubu vrtuľníka bol s poraneniami viacerých častí tela v kritickom stave vrtuľníkom transportovaní do Univerzitnej nemocnice v Martine. Svojim zraneniam neskôr podľahol.

V období od 18. 2. do 12. 3. 2023 nás čaká niekoľko víkendov, ktoré sa prelínajú s jarnými prázdninami rôznych krajov na území Slovenska. Je to obdobie, kedy Horská záchranná služba už niekoľko rokov po sebe zaznamenáva najväčší príjem tiesňových volaní, a to najmä z lyžiarskych stredísk. Štatistika HZS počas tohto obdobia uvádza každoročne niekoľko stoviek zranení, ošetrení, pátraní, transportov ale aj veľa ťažkých a smrteľných úrazov.

Zimná sezóna si vzhľadom na vývoj počasia a prírodných podmienok v mnohých prípadoch vyžaduje dôkladnejšie plánovanie turistiky, horolezeckej či skialpinistickej túry. „Pred odchodom do hôr odporúčame zistiť si podmienky a počasie v lokalite, ktorú chcete navštíviť. Odporúčame zhodnotiť svoju fyzickú prípravu i techniku a na základe toho si vybrať konkrétnu trasu, ktorá bude najviac vyhovovať možnostiam jednotlivca,“ píšu záchranári na svojej stránke.