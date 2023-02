Už je to takmer tucet rokov, čo učiteľ telesnej výchovy a geografie na gymnáziu v Bytči začal stavať dom. „Pri kopaní základov som pociťoval tlak v krku, v hrudníku a v hlave. Domnieval som sa, že je to alergia na peľ, ktorá ma na jar zvykla potrápiť, napriek tomu som zašiel k lekárovi. Z ambulancie som odchádzal spokojný: žiadny problém nenašiel,“ vráti sa do minulosti Pavol Hrobárik. Na konci leta roku 2011 sa mu však ťažkosti vrátili, navyše v oveľa väčšej sile než na jar. Ťažko dýchal, cítil tlak na hrudníku, kašľal, mal zvýšený tep srdca.

„Vyšetrenia u špecialistu ukázali, že na hrudníku mám zväčšenú uzlinu a musím ostať v nemocnici. Doma som mal dva a polročnú dcérku Paulínku a tehotnú manželku, myslel som si, že o pár dní budem s nimi. No všetko sa skomplikovalo,“ pokračuje Pavol Hrobárik. Rakovina lymfatického systému, Hodgkinov lymfóm, mu zasiahla hrudník, krk, brušnú dutinu aj srdce. S pomocou lekárov začal učiteľ okamžite bojovať. Mesiac a pol bol v nemocnici, kde mu operovali srdce a nastavili ho na chemoterapie.