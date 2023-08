Beata Murková je dôkazom toho, že život prináša zaujímavé výzvy bez ohľadu na to, akú školu máte vyštudovanú, či aké pracovné skúsenosti máte za sebou. Pred 25 rokmi by šéfka pivovaru asi len ťažko uverila tomu, že sa zo stavebnej ekonómky, ktorá mala na starosti územné plánovanie, stane priekopníčkou v oblasti lokálnych mini pivovarov. A to zďaleka nie je všetko...

K svojej práci v pivovare i v Lige pristupuje s pokorou, rešpektom a úctou k ostatným a k ich skúsenostiam. Zdroj: Archív B. M.

Priekopníci

Ako sa dostala k pivu? „Jedného dňa prišla náhodná ponuka z pivovaru Golem, či by som ho neskúsila riadiť. Keďže som človek, ktorý má rád výzvy, prikývla som, ale netušila som, do čoho idem. Nasledovali roky učenia sa, pozorovania skúseného sládka, cestovania do Prahy do Výskumného ústavu pivárskeho a sladárskeho. Keďže som si povedala, že nie je nič, čo by sa nedalo zvládnuť, postupne som sa do toho úspešne dostala,“ priblížila svoje začiatky, ktoré boli v podstate aj začiatkami samotného pivovaru.

Najväčšia výzva ›››