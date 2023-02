Večer okolo siedmej vyrazili z Liptova do Bratislavy, kde sa spojili s hasičmi. Tri hodiny potom ako záchranárskym vybavením naložili vládny špeciál, vystupovali z lietadla v tureckom meste Adana. O ďalších stodvadsať minút už traja slovenskí kynológovia so psami a hasičmi sedeli natlačení v armádnom vrtuľníku a z juhu Anatólie mierili do mesta Antakya v provincii Hatay. Práve tam sa odohralo zemetrasenie, ktoré v Turecku a v Sýrii zničilo tisíce domov a doteraz pochovalo cez štyridsať tisíc ľudí.

„Po prílete helikoptéry do Antakye pridelila miestna autorita psovodom Jakubovi Filipkovi, Júliusovi Janigovi a Milanovi Tomčíkovi sektor, kde boli medzi prvými. Kynológ bol veliteľ tímu, spolu s ním tam boli dvaja, alebo traja hasiči,“ hovorí šéf horských záchranárov, ktorí v Turecku pôsobili, Igor Žiak. Zvyšok tímu sa z Adany presúval s tonami materiálu na nákladných autách. Hodný kus pred Antakyou uvideli horieť obrovskú fabriku, no oheň tu nehasil jediný hasič, nestál pri nej policajt, ani zdravotník. Slovákom došlo, že v cieli ich cesty to bude oveľa horšie ako si dokážu predstaviť.