Turisticky vychytenú Demänovskú dolinu nespája s Liptovským Mikulášom len hlavná cesta cez diaľničný most, ale aj Poľnohospodárska ulica. Popri družstevných maštaliach vedie do časti Nábrežie, prípadne do mestských štvrtí Ploštín a Iľanovo. Po zime je táto úzka a rušná asfaltka plná prachu, výtlkov, hrboľov a dier. Na ceste je okrem nich viacero tiahlych zákrut, ktoré triezvo uvažujúceho vodiča nútia spomaliť. Na ulici je tiež predpísaná päťdesiatka a na dvoch miestach na nej na šoférov často striehnu aj policajti.

Napriek tomu sa tu – a dokonca na rovnakom mieste - stali v ostatných rokoch tri tragické nehody. Po náraze staršieho Volskwagenu do stĺpa oproti družstvu na nej naposledy zahynuli súrodenci Emma († 22) s Erikom († 20) a ich kamarátka Kristína († 20). Prežila len najmladšia Sára (19), ktorá s ťažkými zraneniami skončila v nemocnici. Zatiaľ nie je jasné, kto auto na Veľkú noc šoféroval, no tachometer sa podľa našich informácií zastavil na čísle 160 kilometrov za hodinu!