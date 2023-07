V novembri 2022 sa rodine Lušpaiovcov z bratislavskej Dúbravky zmenil život tak, ako si nepredstavovali ani v najhoršom sne. Namiesto radosti z nového prírastku do rodiny museli zrazu bojovať o život svojej prvorodenej Dorotky (4). Pár dní pred narodením jej bračeka Alana jej zistili akútnu lymfoblastovú leukémiu.

Alanko akoby si uvedomoval vážnosť situácie, je to bezproblémové dieťa. Zdroj: ARCHÍV RODINY LUŠPAIOVEJ

(Ne)varovné signály

Dorotkina mama Zuzana priznáva, že dnes by vedeli odhadnúť, že niečo s ich dcérou nebolo v poriadku, no v novembri nič nenasvedčovalo tomu, že by ich malá škôlkarka mala vážne problémy so zdravím. „V nedeľu poobede ju začal bolieť chrbát, presne keď sme spomenuli škôlku. Potom znova v pondelok ráno, ako mala ísť do škôlky. Aj sme si povedali, či to nebude taká tá ,záhadná škôlkarská bolesť‘, lebo keď sme po ňu prišli, už ju znova nič nebolelo. Až do štvrtka nič nespomínala. No v ten deň mi z materskej školy zavolali, aby sme prišli po Dorotku, lebo má zväčšené uzliny a pôsobí unavene,“ priblížila prvé signály choroby. Pohotová detská lekárka rodičov s dievčatkom ešte v piatok poslala do nemocnice. Obávala sa, že výsledky krvi, ktoré dostane z odberov až v pondelok, prinesú zlú správu, a nechcela strácať čas.

Peter je s dcérkou na péenke, Zuzka s malým na materskej. Zdroj: ARCHÍV RODINY LUŠPAIOVEJ

Pôvodne mali podozrenie na infekčnú mononukleózu, ktorá sa s leukémiou pre podobné príznaky zvykne zamieňať. „Zistili, že je anemická, chýba jej hemoglobín a celkovo veci nefungovali tak, ako by mali. Poslali ju teda na rôzne vyšetrenia, na sono, či nemá zápal mechúra, na röntgen, či niečo nemá s chrbticou,“ spomína si jej otec Peter na hodiny v nemocnici predtým, ako ich hospitalizovali a určili definitívnu diagnózu – leukémiu. Peter s dcérou teda skončili 11. novembra na onkológii. Zuzana sa po dohode s lekármi rozhodla trochu oddialiť pôrod, aby aj ona mohla byť prvé dni pri Dorotke. Alanko prišiel na svet štyri dni po správe, ktorá rodine obrátila život naruby.

