Martina miluje tanec. Aj vďaka tomu, že si jej talent všimla jedna z vychovávateliek v detskom domove, už keď mala asi štyri roky, odvíjal sa jej život veľmi príjemne. V domove v Bernolákove bola do desiatich rokov a má naň len dobré spomienky. „Zažila som internátny typ aj transformáciu na rodinný typ. Som jedno z detí, ktoré sa, po prvé, dostali do veľmi dobrého detského domova, a po druhé, tým, že som odmalička tancovala, asi som veci okolo seba nevnímala tak intenzívne. Navyše som mala perfektné ,vychošky‘, ktoré nám boli ako mamy. A bol tam voči deťom veľmi dobrý prístup,“ spomína.

V Urban Ethnic Crew tancujú štýl, ktorý má prvky zo street dance aj show dance. Zdroj: Matej Fabianek

Najlepšia rodina

V desiatich rokoch sa dievčatko dostalo do pestúnskej rodiny, ktorá jej však nebola celkom cudzia. „Krstný otec je brat môjho biologického otca. Bolo nás dokopy päť dievčat a neskôr si do pestúnskej starostlivosti vzali ešte jedného chlapca. Takže veľká rodina. Dostali sme výbornú výchovu, máme v sebe zakorenené hodnoty, podľa ktorých dnes žijeme, a doteraz sme všetci v kontakte. Je super mať rodinu… Držíme pokope aj s tou širšou, teraz nás čaká oslava šesťdesiatky krstnej mamy a stretne sa tam asi osemdesiat ľudí. Veľmi sa na to teším, bude to super,“ zdôraznila Martina, že sa jej stalo to najlepšie, keď sa od rodičov dostala do detského domova a odtiaľ k svojim krstným.

„Vždy hovorím – mala som veľké šťastie na ľudí, ktorí mi prišli do života. Či to boli moji krstní, sestry, vychovávateľky, tréneri, neskôr zamestnávatelia a ostatní domováci, s ktorými som dodnes s mnohými v kontakte aj vďaka združeniu Úsmev ako dar. Treba mať šťastie na ľudí, ale treba s nimi aj vedieť komunikovať,“ otvorene zhodnotila.

Majsterka sveta ›››