„Ak niekto vyvolával hádky, bola som to ja,“ tvrdí Andrea Pulišová. Na základe jej výpovede je ale jej manžel Vladimír už ôsmy mesiac vo väzení.

Zo súdu v Žiari nad Hronom karatistu odviezli do väzenia.

Je umelecký kováč a špičkový slovenský nožiar, ktorého výrobky sú ozdobou svetových katalógov. Pätnásť rokov učil na umeleckej škole v Kremnici a bývalí študenti mu dodnes hovoria pán profesor. Vladimír Puliš (57) je tiež karatista, ktorý miluje východné filozofie a nadchýna ho indiánska kultúra, výjavy z ktorej pretavuje do rukovätí a puzdier. Stoosemdesiat centimetrový chlap s vlasmi zopnutými do vrkoča má ruky zocelené tvarovaním železa, no dokáže byť starostlivý manžel a otec.

S onkologicky chorou manželkou Andreou (49) a synom Arturom (16) býva Vladimír Puliš v peknom domčeku na okraji Kremnice, kde však od polovice lanského júla nevkročil. Po obžalovaní z týrania blízkej osoby sedí vo väzení a čaká na verdikt súdu! Nevlastný syn Tomáš (28)o otčimovi okrem iného tvrdí, že mu od roku 2006 do roku 2010 búchal hlavu o posteľ a trhal mu vlasy. Od vlaňajška mal Vladimír Puliš týrať a ponižovať aj Artura a Andreu, tá to však odmieta a celý proces považuje na nafúknutý.