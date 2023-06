Tridsať lekárov pre dospelých a pediatrov dalo ešte v decembri výpoveď liptovskomikulášskej pohotovosti. Dôvodom najmä u pediatrov je vyčerpanosť, nízke platy a nejasná šanca, či v budúcnosti do obvodu pribudnú noví detskí lekári, ktorí by tým pôvodným pomohli so stále častejšími službami. Na konci júna sa mikulášskym lekárom skončí výpovedná lehota, zatiaľ si nikto netrúfa predvídať, čo už o pár dní nastane. Napätá situácia ale nie je iba na Liptove, aktuálne na Slovensku chýba asi dvesto pediatrov a skoro polovica tých, ktorí ordinujú, je v dôchodkovom veku.

Alena Jurišová (83) patrí k prvým detským lekárkam na Liptove. Pôvodne chcela byť učiteľka v materskej škole, napokon ale skončila strednú zdravotnícku školu. „Na maturitnom vysvedčení som mala samé jednotky, riaditeľ školy mi preto navrhol, aby som pokračovala na lekárskej fakulte. Otec bol murár, mama pracovala na roľníckom družstve a obaja váhali. A ani ja som o svojej ďalšej kariére nebola celkom presvedčená. Z Pavčinej Lehoty som totiž dovtedy bola najďalej v Liptovskom Mikuláši,“ usmieva sa pani doktorka, ktorá nedávno prestala ordinovať, no situáciu v našom zdravotníctve ďalej sleduje a vie ju porovnať s minulosťou.