Namiesto oddychu útek pred plameňmi! Keď sa k rezortom začali približovať plamene a hustý čierny dym, mnohí Slováci sa snažili neúspešne volať do cestovky, ktorá zájazd organizovala. Neostávalo im teda nič iné, len evakuovať sa na vlastnú päsť.

Chvíle strachu prežívala aj Martina. Delegátka ju ešte pred evakuáciou ubezpečila, že sú v bezpečí, o malú chvíľu ich však na recepcii informovali, že musia ísť ihneď k pláži. „Žiadne plavidlá pri brehoch neboli, žiadne autobusy neevakuovali ľudí, všetci sme šli pešo aj s kuframi alebo len narýchlo s batohmi pešo asi 10 – 15 km do Gennadi,” povedala pre denník PLUS Jeden Deň.

So zlou skúsenosťou sa podelila aj čitateľka Katka, ktorá poslala video z telocvične, do ktorej ich evakuovali. „V piatok sme videli požiar, padal na nás popol, zahnali nás do izieb, aby sme nedýchali splodiny. V sobotu už horelo pri hoteli, o tretej začal zvoniť alarm na evakuáciu. Po delegátke ani stopy, animátorky zmizli, stáli sme v hale hotela, nikomu sme sa nevedeli dovolať, nemali sme signál a vypadol aj internet,“ opisuje situáciu s tým, že vôbec nebola pod kontrolou. Po hodinovom čakaní a prosení ich nakoniec vzal autobus, ktorý ich odviezol do telocvične. „Čo sa týka gréckej pripravenosti, super, dali nám vodu, spacáky, stravu, čo sa týka slovenských delegátov, katastrofa,” povedala pre PLUS JEDEN deň.

Zlú skúsenosť má turistka z Česka. „S dcérou sme boli iba v plavkách, s uterákom z pláže, bez pasov. Do izby sme sa už nedostali. Museli sme ísť pešo po pláži niekoľko hodín,“ povedala pre ČT24. Nakoniec sa do náhradného hotela dostala. „Všetci ležali na zemi. Niekto si ukoristil ležadlo pri bazéne alebo pri mori, tak aspoň ležia na mäkkom, ale ja som nespala vôbec,“ dodala.

Podľa cestovnej kancelárie Satur na Rodose aktuálne dovolenkuje približne 500 jej klientov. „Je pochopiteľné, že daná situácia spôsobila strach a obavy, a tak niektorí naši klienti nepočkali na všeobecné bezpečnostné pokyny a evakuovali sa individuálne. Je ich minimum, ale napriek tomu práve tejto skupine venujeme špeciálnu pozornosť,” informovala cestovka v nedeľu ráno. Z celkového počtu ich klientov bolo už 241 evakuovaných v hoteli Rodos Palace, v hoteli Olympic Palace a v športovej hale v Kalithea.

Prečo delegáti nedvíhali telefóny a cestovné kancelárie nereagovali, vysvetlil aj prezident Slovenskej asociácie cestovných kancelárií (SACKA) Roman Berkes. Dôvodov bolo viac.