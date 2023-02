Podchladenie môže veľmi rýchlo zabiť. Záchranár MUDr. Martin Balko hovorí: "Podchladenie je stav, kedy organizmus nevládze svojimi vlastnými silami udržať teplotu vo svojom fyziologickom rozmedzí. Ak klesne pod 35 stupňov Celzia, začína to byť problémom. Pokiaľ sa človeku nedostane pomoci, a jeho teplota klesne na 28 stupňov, zomiera.

Mierne podchladenie sa začína trasom, zimnicou, kedy sa človek snaží pomocou svalov vytvoriť si teplo. Je to energeticky náročný proces, pri ktorom sa organizmus rýchlo vyčerpá. Tras sa následne stratí, nastupujú poruchy vedomia, kedy si už človek nevie pomôcť sám. Bez pomoci nastávajú závažné srdcové arytmie, ktoré končia zastavením krvného obehu a smrťou."

Vážne podchladenie môže nastať nielen v mrazoch, ale aj keď je teplota nižšia ako 15 stupňov Celzia!

Len zavolať nestačí

Len v januári tohto roka pomáhali záchranári 88 podchladeným ľuďom. Za posledné tri roky záchranári pomáhali takmer 900 ľuďom s podchladením, z toho 14 už nedokázali pomôcť. Pritom iba malá časť z nich boli ľudia bez domova! Na ulici môže prísť zle človeku, ktorý nie je ani opitý, ani pod vplyvom drog. Bez pomoci okoloidúcich môže zomrieť.

Bol to ťažký zážitok

"Nebuďme ľahostajní," vyzýva za všetkých záchranárov hovorkyňa Operačného strediska Záchrannej zdravotnej služby SR (OS ZZS SR) Alena Krčová. "Často zavolajú ľudia na tiesňovú linku 155 s tým, že vidia človeka ležať na zemi, ale odmietajú k nemu pristúpiť a pomôcť alebo aspoň za telefonickej asistencie našich operátorov zistiť, v akom je stave. Dôvodia, že sa ponáhľajú alebo miestom len prešli a už tam nie sú. Len zavolať naozaj nestačí," dodáva.

O tom, ako tragicky môže skončiť každý z nás, dokazuje sociálny experiment uskutočnený organizáciou Depaul Slovensko a OS ZZS SR. Figurant Miroslav Riegel, ktorý pracuje v bežnom živote ako kuchár, ležal v januári na rušnom Šafárikovom námestí v Bratislave v slušnom, čistom oblečení. Za viac ako hodinu prešlo okolo neho takmer 800 ľudí. S otázkou, či nepotrebuje pomoc, ho oslovili traja! . "Bol to ťažký zážitok. Keď som videl, koľko ľudí len prechádza okolo, ja ležím ako kus odpadu, nik nereaguje... Aj som zavrel radšej oči, aby som to nevidel. Potešil som sa, keď sa aspoň niekto zastavil," povedal Miroslav Riegl smutne.

Pozrite si VIDEO.

Čo robiť

Jozef Kákoš, riaditeľ neziskovej organizácie Depaul Slovensko, ktorá pomáha ľuďom bez domova a v Bratislave prevádzkuje najväčšiu nízkoprahovú Nocľaháreň sv.Vincenta de Paul, hovorí: "Nie je problém ani pri ľudoch bez domova aj z diaľky, z metrovej vzdialenosti, sa opýtať, či je všetko v poriadku. Tak to robia aj bežní terénni pracovníci. Ak ten človek prejaví záujem o pomoc, môžete v Bratislave zavolať mestskú políciu na číslo 159. Máme s nimi dobrú spoluprácu. Príslušníci polície nosia so sebou záchranný balík pomoci, fólie či deky na zahriatie a vedia odviezť daného človeka k nám do nocľahárne. Je mýtus, že každý človek bez domova je závislý na alkohole či drogách, ale mnohí majú cukrovku či epilepsiu a potrebujú k v kríze pomoc. Veríme, že a v iných mestách mestská polícia pomôže."

Tri kroky pomoci človeku ležiacemu na ulici

1. krok: Kontakt

Zastavte sa pri človeku ležiacom na zemi a nadviažte kontakt. Spýtajte sa, či nepotrebuje pomoc. Je možné, že pomoc nepotrebuje, alebo ju odmietne. V takom prípade to rešpektujte.



2. krok: Zavolajte 155 a čakajte na záchranárov

Ak nereaguje, prípadne má problémy s dýchaním či viditeľné poranenie, volajte tiesňovú linku 155. Cenná je každá minúta, poskytnite prvú pomoc:

Operátor vás bude po telefóne inštruovať, čo máte robiť.



3. krok: Pomôžte zo zimy do tepla

Ak je ležiaci človek v poriadku, komunikuje s vami a potvrdí, že nemá žiadne zdravotné problémy, môžete mu ponúknuť pomoc dostať sa do tepla. Ak má o to záujem, spôsobov je viacero:

- Prikryte ho, je to možné, vymeňte vlhké alebo mokré šaty za suché. Ak nemáte k dispozícii suchý odev, môžete podchladeného prikryť termofóliou, prípadne použite spací vak, deky a podobne. Dôležité je hýbať s ním čo najmenej.

· Môžete privolať mestskú políciu – v hlavnom meste v zime funguje veľmi dobre spolupráca s mestskou políciou a organizáciou Depaul. Stačí teda zavolať na číslo 159, nahlásiť situáciu a mestská polícia prevezie človeka do nocľahárne. Veríme, že rovnako pomôže polícia aj v iných mestách. Je však dobré pri človeku zostať, kým príslušníci polície prídu.

· Zavolajte na linku pomoci ľuďom bez domova na číslo 0949 655 555. Terénni pracovníci prídu a pomôžu na mieste.

· Konkrétnemu človeku na ulici môžete pomôcť kúpou nocľahu priamo v nízkoprahovej nocľahárni SV. VINCENTA DE PAUL v Bratislave.

· Prispieť na útočisko pred zimou a ulicou môžete aj prostredníctvom adopcie postele na https://adoptujsipostel.sk/

· Pomôcť ľuďom bez domova môžete aj tak, že venujete peniaze organizáciám, ktoré sa vo vašom meste o nich starajú.