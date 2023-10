Túto správu nikto nečakal ani ju nechcel počuť, žiaľ, taká je realita. Anička Slováčková len deň po úspešnom koncerte v pražskej Lucerne oznámila svojim fanúšikom, že sa jej vrátila rakovina. "Vybojovala som si to prvýkrát - verím, že to zvládnem aj druhýkrát. Chcela som vám to povedať až po našom včerajšom krste v Lucerna Music Bare… nechcela som to riešiť do dňa, ktorý pre mňa bol taký dôležitý a ktorý som usilovne tak dlho pripravovala… a tiež som dúfala, že môj prvý príspevok po celom tom nádhernom večeri bude o niečom inom," prihovorila sa na úvod speváčka.



"Človek myslí… a niečo tam hore, alebo dole mení, a tak, keď som mala 8.9. oslavovať vydanie dosky a nového klipu, potvrdili mi návrat rakoviny a na žiadne oslavy už nebola chuť. Čo cítim? Strašnú zlosť. A pochopiteľne strach. A tiež mám pocit, že som všetkých sklamala... nechcem v nikom vzbudzovať strach a nechcem, aby to vyzeralo ako pravidlo, že sa rakovina môže vrátiť. Pravidlo to totiž nie je. Usadila sa mi tentoraz v pľúcach... ale aj tak som pripravená znova na boj. Minimálne dnes som sa na ten boj už trochu pripravila," napísala Anička na sociálnej sieti a poprosila všetkých o zhovievavosť, aby sa s týmto faktom mohla osamote zmieriť.

"Pracovať budem aj ďalej, kým budem môcť. A keď nebudem môcť, tak sa hold svet nezborí. Dávajte na seba pozor prosím. Buďte zdraví. Mám vás rada," napísala Anička svojim fanúšikom. Po tejto smutnej správe fanúšikovia Aničku zaplavili želaniami, aby aj tento boj zvládla.Veľa síl, Anička, držíme palce!