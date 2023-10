To nevymyslíš, to je život. A ten Agátin by možno stál aj za sfilmovanie, nuda by rozhodne nehrozila, aspoň takto jej životné peripetie vnímajú jej fanúšičky na sociálnej sieti, ktorým láskyplne hovorí "holčičky". V Agátinom živote sa totiž veci dejú závratnou rýchlosťou.



Po rozchode s Prachařom menila mužov po svojom boku so štvrťročnou pravidelnosťou. Potom do jej života vstúpil boháč Jaromír Soukup, s tým vydržala neuveriteľne celý rok, zato za ten čas toho stihla až-až. Soukupa by už Agáta vôbec neriešila, nebyť toho, že s ním má dcérku Rozárku, o ktorú sa teraz súdia.



Agáta však už na problémy nie je sama, po jedenástich rokoch sa dala dokopy s otcom jej syna Kryšpína, Mirkom Dopitom. Začiatok jej staronového vzťahu je však viac než pikantný. To keby tak jej EX Jaromír Soukup tušil... Teraz by asi konal inak, veď čítajte v pokračovaní článku na nasledujúcej strane.