V máji si Slovenský zväz autorský v spolupráci s agentúrou FOCUS urobil prieskum verejnej mienky, ktorý mal zmapovať záujem poslucháčov rozhlasových staníc o slovenskú hudbu. Dve tretiny opýtaných odpovedali, že z desiatich hraných pesničiek by zo Slovenska mala byť aspoň polovica. Žiadnu si tam neželalo jedno percento opýtaných!

Kapela Desmod a Robo Šimko mala prvý koncert. Zdroj: axelzaba/ @_pyxel

Zmenený zákon

Terajšia slovenská vláda uvažuje presne opačne. Ministerstvo kultúry predložilo minulý týždeň do medzirezortného pripomienkového konania návrh nového Mediálneho zákona, ktorý má nahradiť doterajší zákon o vysielaní a retransmisii. Zákon okrem iného obsahuje aj úpravu tzv. kvót pre vysielanie slovenskej hudby v rozhlasovom vysielaní. To v skutočnosti znamená, že zruší povinnosť vysielať dvadsať päť percent slovenských hudobných diel pre súkromnoprávnych vysielateľov.

Nikto nič nepovedal

„Považujeme túto skutočnosť za alarmujúcu. O to viac, že napriek viacerým rokovaniam, ktoré SOZA viedla s ministerstvom kultúry na túto tému, o takomto významnom zásahu do existujúceho právneho stavu nás nikto neinformoval. Ministerstvo kultúry túto skutočnosť nespomína ani v predkladacej správe k návrhu zákona a dokonca ani v tlačovej správe zaslanej do médií,“ uvádza vo svojom stanovisku SOZA.

Celeste na nádherných fotkách od Mafin Laurincovej Zdroj: Mafin Laurincová

Priestor neobjaveným umelcom

Kvóty na domácu hudbu má väčšina európskych krajín vrátane Holandska, Francúzska, Maďarska, ale tiež Austrálie. Ich hlavným cieľom je propagácia národnej alebo lokálne relevantnej hudby. U nás dali priestor umelcom, ktorí sa v éteri pred ich zavedením neobjavovali. Zdá sa však, že rezortu kultúry je to jedno a tak trochu sa hanbí, že z našich rádií znie Elán, či Ivan Tásler - najhranejší slovenský interpret - a nie iba hviezdičky zo svetových hitparád...