V prípade Radovana Viteka išlo naozaj o život. Následky pracovného stresu nesie dodnes, ale nevzdal to.

Šikovný ítečkár pracoval v banke, kde mal na starosti všetko od myší k počítačom až po serveri. Lenže po čase sa mu zdalo, že stráca kontakt s ľuďmi a realitou, práca ho nenapĺňala. Začal sa preto venovať IT bezpečnosti, takisto vo finančnom sektore. Ako manažér mal na starosti tri oddelenia a päťdesiat ľudí, robil sedem dní v týždni. Oddanosť práci si začala pýtať daň. „Ráno som sa budil unavený, nebol som schopný vypnúť. Myslel som, že mi pomôže šport, a tak som chodil na squash. Ale aj tam som cez prestávku rozmýšľal, čo musím ešte vybaviť... Nedokázal som oddychovať ani cez víkend. Vedel som, že to je už finálny stav,“ spomína na príznaky vyhorenia. Lenže prišlo aj niečo horšie.

Chorá oblička

Bolesti chrbta, ktoré sa objavili, považoval za následok športovania, rovnako ako aj lekári. „Poslali ma domov s tým, že si mám dať nejakú masť. Lenže keď som za týždeň nabral 20 kíl, lebo sa mi telo doslova nalialo vodou, obvodná lekárka začala pátrať, čo mi je. Verdikt znel – autoimunitné ochorenie a poškodené obličky,“ hovorí. V tom čase mal iba 32 rokov. Choroba otca dvoch detí vyradila z práce na celý jeden rok, mal dosť času premýšľať, čo ďalej. Do pôvodnej stresujúcej práce sa nechcel vrátiť a aj si našiel niečo pokojnejšie, sám však nebol stotožnený s tým, že každé dva týždne vymeškával kvôli povinným vyšetreniam. „Bol som na polovičnom invalidnom dôchodku. Potreboval som zmeniť život tak, aby som nemusel chodiť každý deň do práce a byť tam do piatej,“ spomína.

Chce stále rásť – za inšpiráciou novými technológiami cestoval aj do Šanghaja. Zdroj: archív Radovan Vitek

Kedy prišiel zlom

Radovan Vitek netají, že trpelo jeho mužské ego. „Problém, ktorý som nebol schopný stráviť, bol, že som mal mladú manželku, a keď sme išli z obchodu, ona niesla v rukách štyri tašky. Ja som išiel naprázdno. Cítil som sa nepríjemne, nevedel som si predstaviť takto fungovať ďalej, hoci manželka mi nikdy nič nevyčítala,“ priznáva.

K životnému zlomu ho priviedla náhoda. „Potrebovali sme domov sieťky proti hmyzu. Keď nám ich firma namontovala, zistil som, že je to pomerne jednoduchá vec a manuálne nenáročná práca. Vtedy ma osvietilo,“ usmieva sa. Založil firmu, vykreoval webstránku a prišli prvé objednávky. Dnes firma, dodávajúca sieťky proti hmyzu, pergoly, markízy a žalúzie, živí nielen jeho rodinu, ale dáva prácu aj iným ľuďom. Keď sa pýtame, ako reagovala manželka, keď jej predstavil biznisplán, povie: „Vždy ma podporovala, hoci som šiel do celkom nových vecí. Zatiaľ mi vyšli, takže som spokojný...“