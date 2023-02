Rodáčka z Košíc si na materskej dovolenke uvedomila, že byť mamou na plný úväzok a riešiť iba plienky, soplíky a detské knižky nie je úplne jej šálka kávy. Keďže má vyštudované masmédiá, začala uvažovať o platforme, ktorá by spájala ženy, ktoré chcú byť v úvodzovkách akčné, chcú mať vlastný príjem aj počas rodičovskej dovolenky, chcú sa vrátiť do práce po materskej, no nevedia, ako na to, a mnohé ďalšie.

„Hľadala som komunitu, rovnako naladené ženy, mamy a zároveň som mala okolo seba veľa žien, o ktorých som sa nedozvedela z médií, ale myslela som si, že by o nich ľudia mali vedieť. Chcela som aj pre ne vytvoriť priestor, aby sa ostatní dozvedeli, čo robia, ako sa im darí. Pritom sú to obyčajné ženy, vaše susedky, kamarátky, ktoré robia, čo ich baví, pričom si neraz ani neuvedomovali, aké sú skvelé. Dokonca keď som ich oslovila, mnohé boli prekvapené a pýtali sa, prečo by práve ony mali dostať priestor,“ priblížila zakladateľka platformy Akčné ženy, ktorá si aj vďaka tomu uvedomila, že ženy si často vôbec neveria a samy pred sebou spochybňujú svoje schopnosti.

„Každá jedna z nás má tento pocit v sebe… aj preto robíme tento projekt, lebo aj ženy, ktoré sú 20 rokov úspešnými podnikateľkami, si absolútne neuvedomujú, čo všetko vedia, aké majú skúsenosti a čo môžu odovzdať ďalším ženám,“ odhalila ženskú Achillovu pätu Martina, ktorá sa ju so svojou komunitou postupne snaží odstrániť.