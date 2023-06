Obec Veľké Ludince prežíva obrovský smútok. Ľudia stále nedokážu uveriť tomu, čo sa stalo. Na poslednú rozlúčku prichádzali najbližší obetí už krátko po dvanástej hodine. Najskôr išli na omšu a potom sa z kostola presunuli na cintorín, kde manželov Evu a Marka i 8-ročnú dcérku Preu Sofiu pochovali do spoločného hrobu.

Z Veľkých Ludiniec pochádzala nebohá Eva. „V mene celej rodiny ďakujem všetkým za kondolencie a prejavenie sústrasti nad stratou nášho milovaného syna, brata a švagra, drahej nevesty a švagrinej a ľúbeznej vnučky, neterky a sesterničky. Kto ich poznal, venujte im tichú spomienku," odkázala mama nebohého Mareka.

Práve Markova mama by sa chcela postarať o malého Timonka, ktorý zázrakom nehodu prežil. Ľudia, ktorí boli ako prví pri nehode ho plačúceho vytiahli z autosedačky na zadnom sedadle. Kým si ho neprevzali záchranári, tíšila ho v náručí jedna zo svedkýň. „Dali ho do rúk jednej pani, ale tam strašne plačkal, tak ja som si ho zobrala, hladkala som ho. Bol v poriadku, chvalabohu," opísala chvíle hrôzy svedkyňa.

Čo sa stalo? Biely Hyundai I30 šoféroval otec rodiny Marek. Privolaný dopravný súdny znalec konštatoval, že Marek prešiel do protismeru, a keďže nebrzdil, čelne narazil do druhého auta vo vysokej rýchlosti. V čiernom Volve XC 90 sa viezli muž (56) a žena (65). Vodič Volva sa snažil prudko brzdiť, keď videl, že Marek prešiel do protismeru. Zrážke však zabrániť nedokázal.

FOTO Z MIESTA TRAGÉDIE NÁJDETE VO FOTOGALÉRII.

Pomáhal aj syn moderátora

Pohľad na apokalypsu zasiahol aj tvrdých chlapov od hasičov. „Vždy je to ťažké, ale toto bolo horšie ako ostatné situácie,“ opísal zásah pre tvnoviny.sk Patrik Švajda mladší, syn známeho moderátora. Podľa neho sa počas výjazdov snažia sústrediť a zachraňovať ľudí. Hovorí však, že nikto nepripraví záchranárov na ťažké situácie. Pomáhajú len skúsenosti naberané rokmi. „Je to práca a niekto to robiť musí,“ dodal Patrik.

DOJEMNÉ FOTO Z POSLEDNEJ ROZLÚČKY VO FOTOGALÉRII.