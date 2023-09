Študentka Soňa (22), ktorá bola nezvestná vyše 24 hodín a napokon ju našli v desivom stave ležať pred nemocnicou, mala byť unesená a omámená látkami na spanie. Informovala o tom TV JOJ noviny.sk. Soňa mala mať v krvi extrémne vysoké množstvo liekov na spanie.

Unesená mala byť v momente, keď vystúpila z autobusu na Záporožskej zastávke niečo po pol štvrtej v noci. Stihla ešte vojsť do úzkej uličky vedúcej k miestu kde býva, vzdialenému asi 100 metrov od zastávky. Domov sa však už nedostala, počas tejto cesty ju pravdepodobne uniesli.

Pichnúť jej mali injekcie s liekmi na spanie, a to opakovane počas 26 hodín, kedy bola nezvestná. Celý čas tak nebola pri vedomí. Tieto lieky nie sú bežne dostupné v lekárňach, používajú sa v nemocniciach. Ak by jej boli pichnuté v jednej dávke, mohla by prísť o život.

Polícia prípad vyšetruje ako znásilnenie, momentálne prebiehajú analýzy kamerových systémov.

Soňu mala nájsť pred nemocnicou zdravotná sestra, ktorá šla ráno do práce. V súčasnosti je v opatere lekárov, z osudnej noci si údajne nič nepamätá, je však z zlom psychickom stave.

Polícia prosí o pomoc

"Pátrame po vodičoch motorových vozidiel vybavených kamerou s nahrávaním, ktorí viedli vozidlo v nedeľu (10. 9.) v čase od 3.00 h do 4.00 h po Štefánikovej ulici v smere od hlavnej železničnej stanice na Hodžovo námestie, prípadne v opačnom smere, tzn. v smere od Hodžovho námestia na hlavnú železničnú stanicu, a disponujú kamerovým záznamom," žiada polícia o pomoc.

Políciu môžete kontaktovať prostredníctvom bezplatného čísla 158, formou súkromnej správy na sociálnej sieti, prípadne osobne na ktoromkoľvek oddelení Policajného zboru.