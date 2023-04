Legislatíva na Slovensku neumožňuje, tak ako je to v iných krajinách, nasadiť žiakovi autoškoly takzvané opilecké okuliare. Tie navodzujú stav, ktorý vzniká po vypití alkoholu. Šofér sa cez ne na cestu pozerá očami opilca a zažíva ako v takomto stave jeho telo reaguje na rôzne podnety.

„U nás autoškoly nevieme prispôsobiť modernej dobe. Testy už máme v elektronickej podobe, no otázky sú stále z osemdesiatych rokov: o tom, ako funguje motor, čo je to diferenciál. Načo to dnes komu je, keď väčšinu aut dokáže opraviť len odborník,“ tvrdí majiteľ autoškoly Jaroslav Grešo.