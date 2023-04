Vlna tsunami, ktorá v osemnástom storočí udrela na Portugalsko, zasiahla nielen Pyrenejský polostrov, ale aj Francúzsko, Anglicko, Holandsko, ba dokonca aj Švédsko s Nórskom. V niektorých častiach sveta vraj dosiahla výšku dvadsať metrov a okrem starého kontinentu zdevastovala Madeiru, Azorské ostrovy i pobrežie Afriky. Len v dvoch marockých mestách, Rabat a Fez, pochovala desaťtisíc ľudí, v Portugalsku šesťkrát toľko.

Krajina moreplavcov je v stredoveku nesmierne bohatá. Ťaží z koloniálnej nadvlády nad Južnou Amerikou a namýšľa si, že to ostane na večné časy. V prosperujúcom Lisabone vládne pobožný kráľ Jozef I. Portugalský. Prvého novembra roku 1755 vstane o šiestej ráno. Po rannej omši nevydrží žobronenie deväťročnej Márie Francisci Benediti a prikáže kočiar otočiť do vŕškov za mesto. Kráľovská rodina sa na popud najmladšej zo štyroch dcér vyberie na výlet k zámočku Belém. Je to božia prozreteľnosť, šťastie, alebo obyčajná náhoda? Hodinu a pol neskôr zažije Lisabon jednu z najstrašnejších katastrof v dejinách Európy.