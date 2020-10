Dnes je Igor Janckulík podpredseda Žilinského samosprávneho kraja a podpredseda Orava Rescue System, združenia dobrovoľníkov, ktoré teraz pomáha v boji s Covid-19. Vo svojom voľnom čase pravidelne a zadarmo dezinfikujú kostoly, úrady, školy, či domovy sociálnych služieb. Všade vraj vidia, že ľudia sa snažia dodržiavať predpisy a nariadenia, nikto pomery nezľahčuje.

Takto to teraz vyzerá na Orave. Zdroj: Archiv I. J.

Ani Igor Janckulík nič nezakrýva, priznáva, že situácia na Orave je kvôli stále pribúdajúcim infikovaným vyhrotená. Svadby, pre ktoré sa región ocitol na pranieri, sú ale aj podľa neho tiež iba fámy.

„Čo si myslíte, že v Poľsku neplatia prísne opatrenia? Že tam príde niekto z Oravy a len tak si urobí oslavu?“ pýta sa nahlas Igor Janckulík. Najväčší problém vidí v tom, že v Námestove, ktoré je spádovým mestom pre viac ako šesťdesiat tisíc obyvateľov regiónu, stále nie je pevné odberné miesto.

Nepriaznivá epidemiologická situácia na Orave si od pondelka 12. októbra 2020 vyžiadala nasadenie vojakov. Vyše 50 príslušníkov ozbrojených síl pomáha na Regionálnom úrade verejného zdravotníctva (RÚVZ) v Dolnom Kubíne. Podľa šéfky úradu Márie Varmusovej budú vojaci po zaučení schopní odpovedať na informačné telefonáty od obyvateľov. V prípade potreby budú tiež robiť základné kontroly ľudí v karanténe alebo pozitívne testovaných na nový koronavírus. Na snímke vojaci, ktorí prichádzajú na RÚVZ v Zdroj: Miroslava Mlynárová

„Trstená a Dolný Kubín sú preťažené. Niektorí ľudia kvôli testom cestujú až do Čadce, iní pri príznakoch nemoci nevedia, čo majú robiť a či sú vôbec chorí. Ak by sa išli otestovať blízko svojho domova a vyšiel by im pozitívny test, určite by ostali v karanténe a nechodili medzi ľudí,“ myslí si Igor Janckulík.