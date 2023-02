WA 56 Kočevje - Žena sa snaží dostať k autobusovej zastávke po zasneženej ceste v slovinskom meste Kočevje, ktoré sa nachádza neďaleko Ľubľany v pondelok 23. januára 2023. V dôsledku sneženia a vetra sú v celej krajine hlásené výpadky elektrickej energie a dopravné obmedzenia. FOTO TASR/AP A person approaches a bus stop on a snow covered road in Kocevje, near Ljubljana Slovenia, Monday, Jan. 23, 2023. A snow storm with gust winds has hampered traffic on a key highway in Slovenia on Monday an

Foto: TASR