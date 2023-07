Hovorí sa, že šaty robia človeka. Rozhodne sú dôležitou súčasťou všetkých našich veľkých momentov. Nová markizácka šou, v ktorej si účinkujúci vyberajú v módnych alebo svadobných salónoch ideálne šaty na promóciu, stužkovú, koncert či svadbu, vám dovolí spomínať alebo vás inšpiruje.

V každej epizóde trojica účastníčok a účastníkov vyberá s odborníkmi, ale aj so svojou rodinou či s priateľmi vysnené oblečenie. Často sa to nezaobíde bez prekvapení, hádok a nečakaných zvratov. Zaujímavé je, že jedna z nastávajúcich neviest sa svadby nedočkala, pretože sa so svojím snúbencom, ktorého si chcela vziať po polročnej známosti, rozišla. Aj to je život.

V reality šou Šaty snov sa vyberajú okrem svadobných šiat aj šaty na promócie či vystúpenia. Skrátka na životné udalosti. Zdroj: Marek MACO Neumahr

Vyskúšali sto modelov

Účinkujúci vyskúšali vyše sto modelov, takže je sa na čo pozerať. Produkcia vyberala nevesty tak, aby sa líšili či už fyzicky, alebo svojím príbehom. Každá je iná, má iné požiadavky na svadobné šaty – jedna chce veľkú sukňu, druhá extravaganciu. Môžete spolu s nimi konfrontovať svoj vkus...

Dozvedeli sme sa, že produkciu prekvapili emócie na pľaci. A okrem rodinných príslušníkov slzy vyronil aj štáb. Zaujímavý moment bol, aj keď si nevesta vybrala svoje šaty, ale jej mama mala inú predstavu. V jednej chvíli si však uvedomila silu momentu a to, že jej dcéra už nie je malé dieťa a že výber je hlavne na nej. S podobnými situáciami má skúsenosť aj Veronika Majerková, majiteľka salóna Wedding Avenue: „Nevesty si rady nechajú poradiť od odborníka, väčšinou je problematickejší ich sprievod. Generačný rozdiel cítiť napríklad aj pri výbere farby šiat. Teraz sú trendom púdrové odtiene, a to býva pre rodinu veľký problém. Nevesty sa však púdrových farieb vôbec neboja.“

Výber je niekedy ťažký. Zdroj: Marek MACO Neumahr

Na otázku, či existuje nejaká všeobecná rada, ktorá je základom pri výbere svadobných šiat, Veronika Majerková reaguje: „Dievčatá chodia veľmi dobre pripravené, vedia, čo chcú. Už sa iba bavíme a usmerňujeme ich najmä podľa typu postavy. Každý rok prichádzajú dizajnéri s trendmi, ktoré sú v daný rok „in“, ale pri výbere sa snažíme nájsť kompromis, aby šaty nevestu nezatienili, ale vyzdvihli jej osobnosť.“

Aké sú trendy

Každá nevesta by sa mala cítiť vo svoj veľký deň vo svojej koži. No ak chce byť aj trendová, čo by mala hľadať? Hovorí majiteľka svadobného salóna Veronika Majerková:

- V móde je jednoznačne minimalizmus, ľahkosť. Dávno sú pasé veľké spodničky a ťažké materiály, na ktoré sme boli dlho zvyknutí.

- Návrhári uprednostňujú dizajnérske látky a ľahkosť. Veľké sukne sa už nenosia.

- Nevesty nemusia mať na sebe všetko a všetkého veľa, práve minimalizmus a čistota sú v kurze.

- Z farieb je v móde púdrová.

- Netreba sa báť ukázať krivky. Na slovenské pomery je to možno trochu nezvyčajné, odvážnejšie sú skôr americké nevesty, ale pomaly sa trend obtiahnutejších modelov dostáva aj k nám.

- Stále sa nosia závoje – tento rok je to dlhý závoj, okolo 3 metrov, nadčasový.

V kurze sú stále závoje - najmä dlhé. Zdroj: Getty Images



- Aj fascinátor dokáže krásne oživiť svadobný outfit. Je však veľmi dôležité správne voliť doplnky, pretože nepasujú každému.