V Horskej záchrannej službe pracuje dvanásť rokov a turistiku s deťmi každému odporúča. Súčasne ale vystríha, že ak sa výlet nemá zmeniť na drámu, dieťa nemôže byť rukojemníkom našich predstáv. „Deti nezaujímajú vrcholy ani prekonané výškové metre, ale spoločné zážitky na horách. Pri výbere neznámej trasy preto zvažujeme nielen vlastné schopnosti, ale aj kondíciu detí. Všímame si náročnosť, dĺžku a prevýšenie turistických chodníkov, rátať musíme aj s tým, že výlet nám predĺžia častejšie prestávky na odpočinok,“ vysvetľuje horský záchranár a otec Igor Žiak.

Rodičom menších detí záchranár odporúča trasy, ktoré si v prípade núdze vedia skrátiť, alebo sú na nich horské chaty. „Turistika s dieťaťom od päť do desať rokov neznamená výstup na Kriváň, ale výlet k vodopádu Skok, k Popradskému plesu, či k chate Plesnivec v Belianskych Tatrách,“ podotýka Igor Žiak, ktorý tvrdí, že najčastejším dôvodom zásahu horských záchranárov k rodinnému výletu je premotivovaný rodič. Najväčším problémom býva otec, ktorý sa utvrdzuje v tom, že on a jeho deti túru zvládnu, hoci už sa od vyčerpania nechcú pohnúť z miesta.

Dieťa vycíti strach

„No a napokon je tu instagramová doba, ktorá so sebou priniesla vlnu turistov, ktorí prichádzajú do hôr kvôli fotografii hodnej lajku. Jej tvorbe venujú viac energie a pozornosti ako názoru vlastných detí,“ podotýka Igor Žiak. V poslednom čase populárne chodníky v Slovenskom raji a v okolí Terchovej aj kvôli tomu menej zdatným turistom a rodinám v malými deťmi neodporúča.

S malými deťmi sa vyberajte na nenáročné túry. Zdroj: JÁN DZÚR

„Na miestach, kde sa nepohybujete s technickou a kondičnou prevahou v komforte vy sami, nemôžete ísť s dieťaťom. Pokiaľ má matka či otec strach, dieťa to vycíti a zmení sa na jednu emočnú nádobu. Občas pomôže, keď si kľaknete a pozriete sa na situáciu očami dieťaťa, no často sa to končí hádkami, plačom a našim zásahom,“ uzatvára záchranár, ktorý pripomína, že z hľadiska bezpečnej turistiky s dieťaťom je nevyhnutné, aby sme mali spoločníka.

Horská služba odporúča

Priebežne si kontrolujte váš časový plán túry. Ak zistíte, že máte veľkú časovú stratu, prehodnoťte náhradné varianty trasy alebo sa vráťte späť po rovnakej trase. Objektívne zhodnoťte svoj fyzický a psychický stav. V prípade, že pociťujete únavu a cieľ vašej trasy je ďaleko, vráťte sa po tej istej trase späť.

Horský záchranár Igor Žiak. Zdroj: JÁN DZÚR

V horách sa v lete výrazne zvyšuje búrková činnosť, preto sledujeme aspoň päťdňový vývoj počasia na trase, rovnako ako aktuálnu predpoveď a výstrahy. Do úvahy berieme aj to, či sú na trate záchytné body, kde by sme prečkali nepriazeň počasia.