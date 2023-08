Ak sa vyberiete do Senca a budete venovať pozornosť aj menej nápadným uličkám, možno natrafíte na antikvariát s kaviarňou, ktorý svojou lokalitou ponúka útočisko najmä počas horúcich dní. Je to azda jediný kúsok zelene v betónovej džungli. Rodina Bilických vytvorila komunitu pre milovníkov kníh a dobrej kávy. Je to miesto, kde si väčšina zákazníkov už nemusí objednávať. Ak totiž raz prídete a ochutnáte niektorý z ich poctivých koláčov, buďte si istí, že na vás bude pri ďalšej návšteve už čakať na stole.

Splnený sen

Na začiatku bola myšlienka, s ktorou prišla hlava rodiny Matej Bilický. Jeho nežná polovička Janka dovtedy pracovala v hotelierstve a syn Marcel v logistike. Z nápadu sa razom stal projekt, na ktorom manželka začala usilovne pracovať. „Mama je štartér. Bez nej by sme to nikdy nerozbehli,“ dodal Marcel. Čakali, že mesto ocení snahu o rozvoj kultúry, ktorú antikvariát ponúkal, no nakoniec si priestory museli hľadať svojpomocne. Na ich veľké šťastie objavili čarovnú záhradku, do ktorej sa okamžite zamilovali. Prvotnú myšlienku antikvariátu postupne formovali zákazníci, ktorí si popri knihách chceli dopriať aj šálku dobrej kávy.