EBE 14 Frankfurt nad Mohanom - Búrka sa blíži nad slnečnicovým poľom v nemeckom Frankfurte nad Mohanom 21. júla 2023. FOTO TASR/AP A thunderstorm approaches over a field of sunflowers in Frankfurt, Germany, Friday, July 21, 2023. (AP Photo/Michael Probst)

Foto: Michael Probst