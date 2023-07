Prázdniny sú pre mnohých mladých ľudí nielen časom zábavy a oddychu, ale aj obdobím brigád. Kedysi kopali turistické chodníky, predávali pivo v stánkoch, alebo hrabali seno. Dnes sa za lepším zárobkom a skúsenosťami vyberajú do zahraničia a tí, čo ostanú na Slovensku, pomáhajú v rodinných firmách. Urobila to aj momentálne najúspešnejšia slovenská bežkyňa Gabriela Gajanová (23). Na najbližšiu atletickú sezónu sa síce pripravuje vo Švajčiarsku, no keď je doma, trávi čas na rodinnom salaši nad dedinou Bobrovec, kde si chodí oddýchnuť a občas aj pomôže.

„Keď na základnej škole pani učiteľka Zuzana Brnová založila atletický krúžok, prihlásila som sa doň nielen ja, ale aj moji dvaja bratia, dve sestry a sesternice. Beh sme brali ako formu zábavy,“ usmieva sa Gabriela. Okrem salaša Pastierska má jej rodina aj farmu v Jalovci, okolo ktorej sa motala celé detstvo. „Každý deň som utekala ku koňom, ktoré milujem. Merala som si čas od nášho domu po jalovecký most a zapisovala ho do tréningového denníka. Tešila som sa, keď som sa zlepšila čo len o sekundu,“ pokračuje športovkyňa.