Ľudia sa s Terezkou lúčili v kostole svätého Michala archanjela v Urminciach, kam prišla najbližšia rodina, súrodenci a množstvo spolužiakov. Tí jej niesli v rukách kvety, ale aj srdiečka. Stratu kamarátky niesli všetci prítomní veľmi ťažko.

"Nikdy by som neverila, že by sa jej takéto niečo mohlo stať. Neverím tomu, že od nás odišla takto skoro a takýmto spôsobom," povedala s plačom kamarátka.

"S bolesťou v srdci sme prijali správu o tragickej smrti našej Terezky. Celé Slovensko sledovalo jej príbeh vďaka médiám. Mali sme nádej. Verili sme, že sa to skončí šťastne, ale najhoršie obavy sa naplnili. Otriaslo to nami všetkými a jediné, čo teraz môžeme robiť je modliť sa za našu Terezku," povedal kňaz, ktorý krásne mladé dievča poznal odmalička, keď s mamou chodievala do chrámu, v ktorom sa s Terezkou navždy lúčili.