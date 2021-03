Docentka MUDr. Eliška Kubíková, prednostka Anatomického ústavu LF UK hovorí, že pitevne sú opustené. Foto: Katarína Čulenová, Matej Kalina

„Dúfam, že keď dnešní medici raz prídu do praxe, natrafia na empatických kolegov, ktorí im nezištne odovzdajú skúsenosti. Veď títo kovidoví študenti nemôžu za to, čo sa deje," hovorí doc. Eliška Kubíková. Korona zasiahla do celej výuky ale aj do darovania tiel na medicínske účely.