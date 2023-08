Dajana Dulovcová bola vždy vášnivou športovkyňou. Zdravému životnému štýlu sa oddala už vo veku 16 rokov, kedy začala aktívne cvičiť. Stala sa z nej kondičná trénerka, výživová poradkyňa a bikiny fitnesska. Ako píše redakcia Plus JEDEN DEŇ, medzi svojimi blízkymi bola známa svojim dobrým srdcom, o čom svedčí aj jej dobrý skutok, ktorý zverejnila len minulý mesiac.

Dajana Dulovcová neustála pomáhala ľuďom. Zdroj: Instagram/dajul_d

„Ahojte, zdravím všetkých ľudí dobrej vôle. Vďaka pomoci jednej milej, ochotnej pani, ktorá sa venuje ľuďom v podobnej núdzi a samozrejme v najväčšej miere hlavne vďaka pomoci vás všetkých, sa podarilo pre pána Martina zabezpečiť slušné bývanie tak, aby neskôr dokázal vyfungovať aj sám. Aktuálne má do utorka uhradené ,,prechodné,, ubytovanie, v utorok ho už presuniem tam, kde bude môcť zostať,“ napísala na facebooku.

„Ak je tu ešte niekto z vás, kto by rád akýmkoľvek spôsobom prispel a pomohol tak do utorka bude ešte možnosť. Z vyzbieraných peniažkov sa mu dopredu primárne uhradí bývanie na čo najdlhšiu možnú dobu ako to len bude možné," dodala.

