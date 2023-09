Do Japonska sa vybrala ako turistka, ale tesne pred odchodom stretla o šestnásť rokov staršieho muža, za ktorého sa do roka vydala. V deň D ani nemusela stáť pred japonským úradníkom, stačilo vypísať papiere a jej vyvolený jej len cez telefón na Slovensko oznámil: Ahoj Deniska, už si Ogino. Japonský rozvod o desať rokov bol rovnako jednoduchý, všetko trvalo desať minút. „Nie som naivný romantický typ, ktorý sa bezhlavo vrhol do manželstva. Môj budúci manžel za mnou chodil a celé mesiace sme riešili, ako budeme fungovať,“ predbieha Denisa tých, ktorí by ju hneď na začiatku chceli súdiť.

V krajine vychádzajúceho slnka sa zmenila na blonďavú Japonku s modrými očami. Dobrovoľne, odovzdane. So samozrejmosťou prijala patriarchálny zväzok, v ktorom rozhodoval muž. So samozrejmosťou chystala trikrát denne nové jedlo a balila mužovi desiatu. Vstávala prvá a spať chodila až potom, čo sa hlava rodiny uložila do postele, tak ako sa patrilo. Bolo nevhodné ľahnúť si skôr ako ten, kto do rodiny nosil peniaze. Keď sa narodil syn Justin, prijala aj to, že sa s ním nesmie rozprávať po slovensky. „Keď mi ho v pôrodnici dali do náručia, automaticky som mu zaspievala pesničku v japončine,“ spomína Slovenka, pre ktorú sa Japonsko stalo skutočným domovom. „Napriek tomu, že sa tam na mňa stále pozerali ako na cudzinku, vnímala som sama seba ako Japonku a striktne dodržiavala všetky zvyky,“ dodáva.

Dovolenie od manžela

Istá rebélia predsa len prišla a Denisa zatúžila po sebarealizácii. „Musela som si vypýtať povolenie od manžela, aby som mohla ísť pracovať,“ hovorí. Stala sa učiteľkou angličtiny. „Justin sa učil so mnou, aspoň tak privoňal k cudzojazyčnosti. Po slovensky sa naučil až potom, ako sme sa vrátili po rozvode na Slovensko,“ vysvetľuje Denisa, ktorá si doplnila pedagogické vzdelanie a raz by si rada otvorila materskú školu. Chcela by v nej uplatňovať všetko to dobré, čo videla v japonských škôlkach. A nie je toho málo. „Justin má aj vďaka škôlke, kde sa chodilo von za každého počasia, výbornú imunitu. Deti boli spojené s prírodou, miloval sa rýpať v hline a hľadať larvy cikád. Naučil sa tiež vďačnosti,“ podotýka.

Plienky brali domov

Všetko sa, samozrejme, prebrať nedá. Situácia, keď učiteľka spolu s dieťaťom odovzdáva rodičovi aj jeho zašpinené plienky a podrobne informuje, aká je v nich stolica, je zrejme u nás nepredstaviteľná. Rovnako si asi nevieme predstaviť, že dieťa pred tým, ako ho odovzdáme ráno do zariadenia, nevyobjímame a nevybozkávame. „Keď som to urobila, pani učiteľka ma upovedomila, že to nie je vhodné. Rešpektovala som to,“ hovorí.

Malý Justin išiel do škôlky ako ročný, nie je to nič výnimočné. „Škôlky sú otvorené od šiestej rána a deti tam za príplatok môžu byť až do siedmej večera. Učiteľky pritom musia stíhať do zápisníka zaznamenávať, napríklad ak jedno dieťa strčilo do druhého a ako bol konflikt riešený či ako a kedy ošetrili škôlkara, ktorý sa poškriabal o konárik. Rodičovi potom všetko podrobne zreferujú,“ hovorí Denisa Ogino.

Už malí škôlkari sa zapájajú do prípravy jedál, učia sa samostatnosti a rešpektu k iným – k pani kuchárke či upratovačke. Apropo upratovanie – deti v športovej škole, v ktorej učila Denisa, upratovali samy toalety a na toalety sa aj prezúvajú do špeciálnej obuvi. „Je to kvôli hygiene, aby nepriniesli niečo na svojich prezuvkách do triedy. Je to ohľaduplné,“ hovorí.

Žiaci čistili aj telocvičňu. „Zlá energia musí ísť von a dobrá dnu. A hlavne ide o vedomie, že po nich budú cvičiť ďalšie deti a treba myslieť aj na ne, nielen na seba. Samozrejmosť je aj úklon pri vstupe do triedy alebo telocvične a rovnako pri odchode z nej. Je to vyjadrenie rešpektu voči priestoru, v ktorom získavajú vedomosti a posúvajú sa vpred, ale aj prejav rešpektu k učiteľom, kolegom, spolužiakom, súperom,“ vraví.

Sukňa pod kolená

V školách sú podľa Denisy Ogino zaužívané uniformy, no dress code musela dodržiavať aj ona. „Učiteľ je autorita a musí tak aj vyzerať. Sukňu som musela mať pod kolená, nepripúšťali sa žiadne saténové či lesklé veci ani silonky považované za výstrednosť, nemala som podpätky, mejkap, ani vlasy vo vrkoči. Tetovanie, ktoré mám na nohe, som musela skrývať pod leukoplastom. Považovali to za symbol nečistoty, evokovalo im to jakuzu (mafiu). Takže raz som si vymyslela, že som sa poškriabala, inokedy zasa, že som sa poranila vo fitness. Raz som sa pozabudla, tetovanie bolo viditeľné, tak mi napadlo povedať, že mi tam Justin nakreslil nezmazateľnou fixkou obrázok. Samozrejme, že mi to neverili,“ hovorí s úsmevom.

Hoci sa Denisa rozviedla, na Japonsko určite nezanevrela. Ani nemôže. Už aj preto, že v žilách jej sedemnásťročného syna koluje japonská krv. Napriek tomu, že odišiel ako maličký, ťahá ho to tam. „Žili sme v menšom polmiliónovom meste vzdialenom pol hodiny od oceánu, hodinu sme to mali do horských kúpeľov, všade bola vôňa bambusových stromov. Justin hovorí, že sa tam cíti dobre, chutia mu pestré japonské jedlá a páči sa mu ten zvláštny pokoj. Napriek tomu, že je to uponáhľaná krajina, je tam poriadok a systém. Ten vytvára istý druh pokoja,“ vysvetľuje Denisa, ktorá o svojom živote, ale aj láske k japonskej gastronómii napísala knihy. Prvá s názvom Sushi v duši sa stala bestsellerom a zatiaľ posledná Ogi báje, japonské rozprávky, je zaujímavá aj tým, že ju ilustroval syn Justin.

Denisa vydala knižku Ogi báje - japonské rozprávky. Ilustroval ju jej syn Justin. Zdroj: arcchív Denisa Ogino

„Zakomponovali sme do nej pravidlá správania, vysvetlenie niektorých japonských výrazov, skladačku origami na rozvoj jemnej motoriky, návod na používanie paličiek, recept na ryžové guľôčky aj to, ako treba správne spojiť ruky pri ďakovaní za jedlo,“ vymenúva Slovenka s japonskou dušou a inš­piratívnym prístupom k životu. „Niekto povie, že som zažila veľa ťažkého a negatívneho, ale ja som si vo všetkom našla to dobré a dnes z toho v dobrom zmysle ťažím,“ uzatvára.