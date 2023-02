Nehoda sa stala v Oščadnici na zjazdovke Laliky - Strmá, kde Jakub (19) vo veľkej rýchlosti narazil do Alexa (†8). Ten aj napriek snahe záchranárov po prevoze vrtuľníkom do Univerzitnej nemocnice v Martine početným zraneniam podľahol. Polícia obvinila Jakuba H. z Terchovej. Zároveň vedie trestné stíhanie vo veci prečinu usmrtenia.

„Na základe doteraz vykonaného vyšetrovania bolo zistené, že na lyžiarskom stredisku Veľká Rača Oščadnica, časť Lalíky, mal jazdiť na lyžiach zjazdom z hornej časti zjazdovky, kde pred jej zlomom do prudšieho klesania z doposiaľ presne nezistených príčin narazil zozadu do maloletého lyžiara jazdiaceho pred ním. Maloletý utrpel zranenia nezlučiteľné so životom,“ povedala podľa redakcie Plus JEDEN DEŇ žilinská policajná hovorkyňa Zuzana Šefčíková.

Jakub sa po tragickej udalosti zosypal a podľa známych nie je momentálne schopný povedať súvislú vetu. V Terchovej hovoria o Jakubovi ako o dobrom, skromnom chlapcovi. „To, čo sa stalo ho psychicky položilo. Odvtedy nevyšiel z domu. Čo viem, tak ani nerozpráva. Úplne ho to zlomilo. Sám bude potrebovať pomoc, je úplne zrútený. Po nehode zastal, plakal, nikam neušiel,“ hovoria susedia.

