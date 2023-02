Stredná škola v Novákoch vlani 3. novembra zažila scénu ako z hororu. Alexander prišiel na vyučovanie so sekerou a zaútočil na dvoch svojich spolužiakov. Prvý sa bránil a útočníkovi ušiel. Sekeru mu vytrhol z rúk. Agresor ju dvihol zo zeme a zahnal sa na spolužiačku. Do hlavy ju udrel štyrikrát a dvakrát do chrbta. Obaja napadnutí študenti vyviazli so zraneniami hlavy.

Obvinený sa dal na útek a počas úteku sa sekerou zahnal aj na učiteľa, ktorý ho vyzval, aby mu sekeru odovzdal. Chlapec však zo školy ušiel a zavolal políciu. Z audiozáznamu vyplýva, že polícii povedal, že v škole napadol spolužiakov. Polícia chlapca v to ráno zadržala. Chlapec pred vyšetrovateľom vypovedal a uviedol, že útok plánoval už od decembra 2021.