Posledné roky veľa kučeravých dievčat a žien siahalo po vlasovej žehličke. Násilné vyrovnávanie vlasom však veľmi neprospievalo a menilo ich často na suchú a lámavú slamu. Táto éra našťastie končí a brčkavá hlava je zase in. Praktická je najmä v lete, keď stačí prirodzené kučierky umyť, správne ošetriť a potom len potriasť hlavou a vyraziť do spoločnosti. Ani dažďa sa netreba báť, lebo vlhkosť im len prospieva. Navyše budete originál, neexistujú vraj dva totálne rovnaké brčkavé účesy. Kučery však musia byť zdravé a vyživené. Triky ako to dosiahnuť ponúka metóda Curly Girl Method od kaderníčky Lorraine Massey, ktorá na túto tému napísala knihu a vyvinula vlastné vlasové produkty.

Dokonalé kučery

Je to nekonečný, stále sa opakujúci príbeh. Dievčatá strávia polovicu života tým, že si svoje prstienky vyrovnávajú. Po rokoch uznajú, že im to naozaj neprospieva, tak sa rozhodnú prestať bojovať a staviť na prirodzenosť. Problém je, že sa o ne nevedia postarať, najmä keď vlasy vekom, agresívnymi šampónmi a drastickými tepelnými úpravami strácajú pružnosť, prirodzený lesk a lokne pôsobia ochabnuto. Keby žili v New Yorku, majú po probléme. Môžu sa zveriť do opatery Lorraine Massey, ktorá má tiež hlavu plnú prirodzených kučierok, a preto na tento typ účesu sústredila svoj profesionálny záujem. Kto to má do jej salónu ďaleko, môže použiť ako bedeker jej knihu.

Takto v jednom interview popísala svoju vlastnú vlasovú rutinu:

„Počas spánku jednoduchý „ananásový“ drdol udržuje moje kučery polarizované a nehybné. Keď sa zobudím, stiahnem si hodvábnu gumičku a nechám kučery, aby sa usadili a otvorili, ako keď z vianočného stromčeka odstránite obal. Potom ich zľahka postriekam domácou vylúhovanou levanduľovou vodou alebo si dám trochu do dlaní a pošúcham a nechám pár minút usadiť. Obnovím vybrané kučery, ktoré sa rozptýlili. Vezmem nesilikónový kondicionér CurlyWorld a aplikujem ho na cielené pramene, ktoré potrebujú trochu extra hydratácie. Niekedy si vezmem do dlaní kopček kondicionéra a pridám trochu vody, aby bol mliečny. Nakoniec dám na konce Curly World's Leave-in Lover gél a na korienky použijem špeciálne hrebeňové hroty, hrebene CurlyWorld's Pik Me Up pre extra pozdvihnutie.“

Špeciálny tip má na horúce dni: „V lete dávam vlasový gél do chladničky. Chladivý gél pomáha vlasovej kutikule v horúcich dňoch. Mám hotové fľaštičky s rozprašovačom s ¾ čistej prevarenej vody a ¼ môjho kondicionéra. Zmes dám do chladničky a keď to potrebujem, cielim na určité pramene pre celkové osvieženie. Túto zmes si môžete vziať na pláž a do bazéna a aplikovať, keď vyjdete z vody. V lete zvyknem nechávať vo vlasoch viac kondicionéru v závislosti od počasia. Vždy hovorím, kučeravosť je len kučera, ktorá hľadá nápoj z kondicionéru.“