Ako to majú naše známe ženy s módou? Kto im pomáha, ak si samy nie sú isté, čo na seba?

Zuzana a Andrea

Herečky Zuzana Vačková (54) a Andrea Karnasová (49), ktoré sú zároveň aj dobrými kamarátkami, chodia vždy na spoločenské udalosti šik oblečené. Zuzana nám priznala, že Karnasovej volá, keď potrebuje módnu radu: „Andrea Karnasová je pre mňa do istej miery vzorom elegancie. Keď si chcem niečo kúpiť, často jej posielam fotografie a pýtam sa, čo na to hovorí? Netvrdím, že ju vždy bezvýhradne poslúcham, ale jej názor je pre mňa dôležitý,“ pochválila kamarátku a dodala s úsmevom: „Je to pre mňa človek s dobrým vkusom. Mne nikto nevolá, nepíše, či si má niečo kúpiť, alebo nie.“

Andrea slová kamarátky potvrdila: „Občas mi prídu od Zuzky z kabínky SMSky, keď si niečo skúša.“ Opačne to ale nefunguje: „Keď idem sama na nákup, väčšinou si to v skúšobnej kabínke aj sama vyriešim. Prípadne, keď sa neviem rozhodnúť, odídem z obchodu a nechám tomu pár dní, a keď ma to neťahá naspäť, viem, že kúsok nebol pre mňa.“

Narodeninová párty TV JOJ v reštaurácii Aušpic. Na snímke Andrea Karnasová a Zuzana Vačková. Zdroj: MARTIN DOMOK

Herečka preto samu seba nepovažuje ani za módnu maniačku. „Do šatníka si vyberám veci akosi prirodzene. Dôležité pre mňa je najmä to, aby som sa v nich cítila komfortne, aby som sa s nimi vedela stotožniť.“ A pocitovo si aj vyberá jednotlivé outfity, neplánuje si ich, ako sa hovorí, na týždeň dopredu, ale až v danom okamihu podľa toho, akú má práve náladu. „Móda sa mi páči, rada sa ňou inšpirujem, napríklad talianskou či francúzskou, ale neovláda ma a nechcem jej venovať príliš veľa času.“