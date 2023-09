V predposledný augustový deň sa na Pražskom hrade minimálne piatim mladým ľuďom otvorili dvere k hviezdnej modelingovej kariére. Finále najprestížnejšej modelingovej súťaže Schwarzkopf Elite Model Look 2023 pre Českú a Slovenskú republiku bolo úspešným pre Zuzanu Kistyovú a Iva Korčáka za Slovenskú republiku a pre Anetu Matúškovú a Filipa Kocábeka za Českú republiku. Porota projektu, do ktorého sa každý rok prihlásia státisíce záujemcov z celého sveta, tentoraz vyhlásila aj víťaza za Ukrajinu Nikitu Podovaylenka. Víťazi budú reprezentovať svoje krajiny na svetovom finále.

Prvé dámy

Organizátori opäť vybrali honosné priestory Španielskej sály Pražského hradu, kde hosťom vyrazili dych netradičnou scénou. Finalistov čakalo namiesto zvyčajného prehliadkového móla kľukaté, pripomínajúce rozvlnenú Vltavu, ktorej dominovalo desať labutí. Jedna vítala hostí už vo foyeri. „Módny biznis sa mení, posúva sa smerom ku kreativite, takže aj my sme si povedali, že pôjdeme do konceptuálnych vecí. Zrušili sme klasické LED obrazovky a mólo a určujúci moment boli labute. Chceli sme ukázať dôstojnosť, pretože labuť zosobňuje nádherné elegantné stvorenie a zároveň ňou poukázať na let mladých do sveta, kam sa ich snažíme vypraviť,“ vysvetlil zámer riaditeľ súťaže a spolumajiteľ agentúr Elite Prague a Elite Bratislava Saša Jány.

„Poetiku večera podčiarkli aj umelci ako Dan Bárta a Katarzia a sme veľmi poctení, že pozvanie prijala Eva Pavlová. Je to prvýkrát, čo sa finále zúčastnila úradujúca prvá dáma. Minulý rok nás poctila prítomnosťou Dagmar Havlová, ale už ako bývalá prvá dáma. Pozvali sme ju aj tentoraz, ale zradila ju achilovka, takže jej posielame energiu,“ odkázal s úsmevom Saša Jány.

